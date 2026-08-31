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Terjemahan
37:83
۞ وان من شيعته لابراهيم ٨٣
۞ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِۦ لَإِبْرَٰهِيمَ ٨٣
وَاِنَّ
مِنْ
شِیْعَتِهٖ
لَاِبْرٰهِیْمَ
۟ۘ
Dan sungguh, Ibrahim termasuk golongannya (Nuh).
1
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Pelajaran
Refleksi
37:84
اذ جاء ربه بقلب سليم ٨٤
إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍۢ سَلِيمٍ ٨٤
اِذْ
جَآءَ
رَبَّهٗ
بِقَلْبٍ
سَلِیْمٍ
۟
(Ingatlah) ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci,
1
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Pelajaran
Refleksi
37:85
اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون ٨٥
إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَاذَا تَعْبُدُونَ ٨٥
اِذْ
قَالَ
لِاَبِیْهِ
وَقَوْمِهٖ
مَاذَا
تَعْبُدُوْنَ
۟ۚ
(ingatlah) ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?
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Pelajaran
Refleksi
37:86
ايفكا الهة دون الله تريدون ٨٦
أَئِفْكًا ءَالِهَةًۭ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ٨٦
اَىِٕفْكًا
اٰلِهَةً
دُوْنَ
اللّٰهِ
تُرِیْدُوْنَ
۟ؕ
Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu?
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Pelajaran
Refleksi
37:87
فما ظنكم برب العالمين ٨٧
فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٨٧
فَمَا
ظَنُّكُمْ
بِرَبِّ
الْعٰلَمِیْنَ
۟
Maka bagaimana anggapanmu terhadap Tuhan seluruh alam?"
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Pelajaran
Refleksi
37:88
فنظر نظرة في النجوم ٨٨
فَنَظَرَ نَظْرَةًۭ فِى ٱلنُّجُومِ ٨٨
فَنَظَرَ
نَظْرَةً
فِی
النُّجُوْمِ
۟ۙ
Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang,
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Pelajaran
Refleksi
37:89
فقال اني سقيم ٨٩
فَقَالَ إِنِّى سَقِيمٌۭ ٨٩
فَقَالَ
اِنِّیْ
سَقِیْمٌ
۟
kemudian dia (Ibrahim) berkata, "Sesungguhnya aku sakit."
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Pelajaran
Refleksi
37:90
فتولوا عنه مدبرين ٩٠
فَتَوَلَّوْا۟ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ٩٠
فَتَوَلَّوْا
عَنْهُ
مُدْبِرِیْنَ
۟
Lalu mereka berpaling darinya dan pergi meninggalkannya.
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Pelajaran
Refleksi
37:91
فراغ الى الهتهم فقال الا تاكلون ٩١
فَرَاغَ إِلَىٰٓ ءَالِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٩١
فَرَاغَ
اِلٰۤی
اٰلِهَتِهِمْ
فَقَالَ
اَلَا
تَاْكُلُوْنَ
۟ۚ
Kemudian dia (Ibrahim) pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka; lalu dia berkata, "Mengapa kamu tidak makan?
1
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37:92
ما لكم لا تنطقون ٩٢
مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ٩٢
مَا
لَكُمْ
لَا
تَنْطِقُوْنَ
۟
Mengapa kamu tidak menjawab?"
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37:93
فراغ عليهم ضربا باليمين ٩٣
فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًۢا بِٱلْيَمِينِ ٩٣
فَرَاغَ
عَلَیْهِمْ
ضَرْبًا
بِالْیَمِیْنِ
۟
Lalu dihadapinya (berhala-berhala) itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya.
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Pelajaran
Refleksi
37:83
۞ وان من شيعته لابراهيم ٨٣
۞ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِۦ لَإِبْرَٰهِيمَ ٨٣
وَاِنَّ
مِنْ
شِیْعَتِهٖ
لَاِبْرٰهِیْمَ
۟ۘ
Dan sungguh, Ibrahim termasuk golongannya (Nuh).
1
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Pelajaran
Refleksi