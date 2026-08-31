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Terjemahan
37:22
۞ احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون ٢٢
۞ ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٢٢
اُحْشُرُوا
الَّذِیْنَ
ظَلَمُوْا
وَاَزْوَاجَهُمْ
وَمَا
كَانُوْا
یَعْبُدُوْنَ
۟ۙ
(Diperintahkan kepada malaikat), "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah,
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Refleksi
37:23
من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم ٢٣
مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْجَحِيمِ ٢٣
مِنْ
دُوْنِ
اللّٰهِ
فَاهْدُوْهُمْ
اِلٰی
صِرَاطِ
الْجَحِیْمِ
۟
selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke nereka.
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Pelajaran
Refleksi
37:24
وقفوهم انهم مسيولون ٢٤
وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْـُٔولُونَ ٢٤
وَقِفُوْهُمْ
اِنَّهُمْ
مَّسْـُٔوْلُوْنَ
۟ۙ
Tahanlah mereka (di tempat perhentian), sesungguhnya mereka akan ditanya,
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Pelajaran
Refleksi
37:25
ما لكم لا تناصرون ٢٥
مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ٢٥
مَا
لَكُمْ
لَا
تَنَاصَرُوْنَ
۟
"Mengapa kamu tidak tolong-menolong?"
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Pelajaran
Refleksi
37:26
بل هم اليوم مستسلمون ٢٦
بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ٢٦
بَلْ
هُمُ
الْیَوْمَ
مُسْتَسْلِمُوْنَ
۟
Bahkan mereka pada hari itu menyerah (kepada keputusan Allah).
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Pelajaran
Refleksi
37:27
واقبل بعضهم على بعض يتساءلون ٢٧
وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ يَتَسَآءَلُونَ ٢٧
وَاَقْبَلَ
بَعْضُهُمْ
عَلٰی
بَعْضٍ
یَّتَسَآءَلُوْنَ
۟
Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling berbantah-bantahan.
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Pelajaran
Refleksi
37:28
قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين ٢٨
قَالُوٓا۟ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ٢٨
قَالُوْۤا
اِنَّكُمْ
كُنْتُمْ
تَاْتُوْنَنَا
عَنِ
الْیَمِیْنِ
۟
Sesungguhnya (pengikut-pengikut) mereka berkata (kepada pemimpin-pemimpin mereka), "Kamulah yang dahulu datang kepada kami dari kanan."
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Pelajaran
Refleksi
37:29
قالوا بل لم تكونوا مومنين ٢٩
قَالُوا۟ بَل لَّمْ تَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ٢٩
قَالُوْا
بَلْ
لَّمْ
تَكُوْنُوْا
مُؤْمِنِیْنَ
۟ۚ
(Pemimpin-pemimpin) mereka menjawab, "(Tidak), bahkan kamulah yang tidak (mau) menjadi orang mukmin,
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Pelajaran
Refleksi
37:30
وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين ٣٠
وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَـٰنٍۭ ۖ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًۭا طَـٰغِينَ ٣٠
وَمَا
كَانَ
لَنَا
عَلَیْكُمْ
مِّنْ
سُلْطٰنٍ ۚ
بَلْ
كُنْتُمْ
قَوْمًا
طٰغِیْنَ
۟
sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamu menjadi kaum yang melampaui batas.
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Pelajaran
Refleksi
37:31
فحق علينا قول ربنا انا لذايقون ٣١
فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ ۖ إِنَّا لَذَآئِقُونَ ٣١
فَحَقَّ
عَلَیْنَا
قَوْلُ
رَبِّنَاۤ ۖۗ
اِنَّا
لَذَآىِٕقُوْنَ
۟
Maka pantas putusan (azab) Tuhan menimpa kita; pasti kita akan merasakan (azab itu).
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Pelajaran
Refleksi
37:32
فاغويناكم انا كنا غاوين ٣٢
فَأَغْوَيْنَـٰكُمْ إِنَّا كُنَّا غَـٰوِينَ ٣٢
فَاَغْوَیْنٰكُمْ
اِنَّا
كُنَّا
غٰوِیْنَ
۟
Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami sendiri, orang-orang yang sesat."
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37:33
فانهم يوميذ في العذاب مشتركون ٣٣
فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍۢ فِى ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٣
فَاِنَّهُمْ
یَوْمَىِٕذٍ
فِی
الْعَذَابِ
مُشْتَرِكُوْنَ
۟
Maka sesunguhnya mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab.
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37:22
۞ احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون ٢٢
۞ ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٢٢
اُحْشُرُوا
الَّذِیْنَ
ظَلَمُوْا
وَاَزْوَاجَهُمْ
وَمَا
كَانُوْا
یَعْبُدُوْنَ
۟ۙ
(Diperintahkan kepada malaikat), "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah,
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Pelajaran
Refleksi