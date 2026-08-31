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Terjemahan
36:60
۞ الم اعهد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين ٦٠
۞ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَـٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّۭ مُّبِينٌۭ ٦٠
اَلَمْ
اَعْهَدْ
اِلَیْكُمْ
یٰبَنِیْۤ
اٰدَمَ
اَنْ
لَّا
تَعْبُدُوا
الشَّیْطٰنَ ۚ
اِنَّهٗ
لَكُمْ
عَدُوٌّ
مُّبِیْنٌ
۟ۙ
Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu,
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Pelajaran
Refleksi
36:61
وان اعبدوني هاذا صراط مستقيم ٦١
وَأَنِ ٱعْبُدُونِى ۚ هَـٰذَا صِرَٰطٌۭ مُّسْتَقِيمٌۭ ٦١
وَّاَنِ
اعْبُدُوْنِیْ ؔؕ
هٰذَا
صِرَاطٌ
مُّسْتَقِیْمٌ
۟
dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus."
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Pelajaran
Refleksi
36:62
ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون ٦٢
وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّۭا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا۟ تَعْقِلُونَ ٦٢
وَلَقَدْ
اَضَلَّ
مِنْكُمْ
جِبِلًّا
كَثِیْرًا ؕ
اَفَلَمْ
تَكُوْنُوْا
تَعْقِلُوْنَ
۟
Dan sungguh, ia (setan itu) telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
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Pelajaran
Refleksi
36:63
هاذه جهنم التي كنتم توعدون ٦٣
هَـٰذِهِۦ جَهَنَّمُ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ٦٣
هٰذِهٖ
جَهَنَّمُ
الَّتِیْ
كُنْتُمْ
تُوْعَدُوْنَ
۟
Inilah (neraka) Jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu.
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Pelajaran
Refleksi
36:64
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ٦٤
ٱصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ٦٤
اِصْلَوْهَا
الْیَوْمَ
بِمَا
كُنْتُمْ
تَكْفُرُوْنَ
۟
Masuklah ke dalamnya pada hari ini karena dahulu kamu mengingkarinya.
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Pelajaran
Refleksi
36:65
اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ٦٥
ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ٦٥
اَلْیَوْمَ
نَخْتِمُ
عَلٰۤی
اَفْوَاهِهِمْ
وَتُكَلِّمُنَاۤ
اَیْدِیْهِمْ
وَتَشْهَدُ
اَرْجُلُهُمْ
بِمَا
كَانُوْا
یَكْسِبُوْنَ
۟
Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; tangan mereka akan berkata kepada Kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
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Pelajaran
Refleksi
36:66
ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانى يبصرون ٦٦
وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰٓ أَعْيُنِهِمْ فَٱسْتَبَقُوا۟ ٱلصِّرَٰطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ٦٦
وَلَوْ
نَشَآءُ
لَطَمَسْنَا
عَلٰۤی
اَعْیُنِهِمْ
فَاسْتَبَقُوا
الصِّرَاطَ
فَاَنّٰی
یُبْصِرُوْنَ
۟
Dan jika Kami menghendaki, pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka; sehingga mereka berlomba-lomba (mencari) jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat?
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Pelajaran
Refleksi
36:67
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ٦٧
وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَـٰهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَـٰعُوا۟ مُضِيًّۭا وَلَا يَرْجِعُونَ ٦٧
وَلَوْ
نَشَآءُ
لَمَسَخْنٰهُمْ
عَلٰی
مَكَانَتِهِمْ
فَمَا
اسْتَطَاعُوْا
مُضِیًّا
وَّلَا
یَرْجِعُوْنَ
۟۠
Dan jika Kami menghendaki, pastilah Kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada; sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi dan juga tidak sanggup kembali.
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Pelajaran
Refleksi
36:68
ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون ٦٨
وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى ٱلْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ٦٨
وَمَنْ
نُّعَمِّرْهُ
نُنَكِّسْهُ
فِی
الْخَلْقِ ؕ
اَفَلَا
یَعْقِلُوْنَ
۟
Dan barang siapa Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada awal kejadian(nya).
1
Maka mengapa mereka tidak mengerti?
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Refleksi
36:69
وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين ٦٩
وَمَا عَلَّمْنَـٰهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنۢبَغِى لَهُۥٓ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌۭ وَقُرْءَانٌۭ مُّبِينٌۭ ٦٩
وَمَا
عَلَّمْنٰهُ
الشِّعْرَ
وَمَا
یَنْۢبَغِیْ
لَهٗ ؕ
اِنْ
هُوَ
اِلَّا
ذِكْرٌ
وَّقُرْاٰنٌ
مُّبِیْنٌ
۟ۙ
Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Qur`an itu tidak lain hanyalah pelajaran dan Kitab yang jelas.
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Pelajaran
Refleksi
36:70
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ٧٠
لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّۭا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ ٧٠
لِّیُنْذِرَ
مَنْ
كَانَ
حَیًّا
وَّیَحِقَّ
الْقَوْلُ
عَلَی
الْكٰفِرِیْنَ
۟
agar dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan agar pasti ketetapan (azab) terhadap orang-orang kafir.
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Pelajaran
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36:71
اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون ٧١
أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَـٰمًۭا فَهُمْ لَهَا مَـٰلِكُونَ ٧١
اَوَلَمْ
یَرَوْا
اَنَّا
خَلَقْنَا
لَهُمْ
مِّمَّا
عَمِلَتْ
اَیْدِیْنَاۤ
اَنْعَامًا
فَهُمْ
لَهَا
مٰلِكُوْنَ
۟
Dan tidakkah mereka melihat bahwa Kami telah meciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami, lalu mereka menguasainya ?
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Pelajaran
Refleksi
36:72
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ٧٢
وَذَلَّلْنَـٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ٧٢
وَذَلَّلْنٰهَا
لَهُمْ
فَمِنْهَا
رَكُوْبُهُمْ
وَمِنْهَا
یَاْكُلُوْنَ
۟
Dan Kami menundukkannya (hewan-hewan itu) untuk mereka; lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka dan sebagian untuk mereka makan.
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Refleksi
36:60
۞ الم اعهد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين ٦٠
۞ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَـٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّۭ مُّبِينٌۭ ٦٠
اَلَمْ
اَعْهَدْ
اِلَیْكُمْ
یٰبَنِیْۤ
اٰدَمَ
اَنْ
لَّا
تَعْبُدُوا
الشَّیْطٰنَ ۚ
اِنَّهٗ
لَكُمْ
عَدُوٌّ
مُّبِیْنٌ
۟ۙ
Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu,
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Pelajaran
Refleksi