Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
28:51
۞ ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ٥١
۞ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥١

۟ؕ

Dan sungguh, Kami telah menyampaikan perkataan ini (Al-Qur`an) kepada mereka agar mereka selalu mengingatnya.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi