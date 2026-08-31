Masuk
Masuk
Pilih Bahasa

27. An-Naml

Semut

informasi
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
27:1
طس تلك ايات القران وكتاب مبين ١
طسٓ ۚ تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍۢ مُّبِينٍ ١

۟ۙ

Ṭā Sīn. Inilah ayat-ayat Al-Qur`an, dan Kitab yang jelas,
Tafsir
Pelajaran
Refleksi