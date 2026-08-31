Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
26:181
۞ اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ١٨١
۞ أَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ١٨١

۟ۚ

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain;
Tafsir
Pelajaran
Refleksi