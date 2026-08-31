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Terjemahan
26:52
۞ واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون ٥٢
۞ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ٥٢
وَاَوْحَیْنَاۤ
اِلٰی
مُوْسٰۤی
اَنْ
اَسْرِ
بِعِبَادِیْۤ
اِنَّكُمْ
مُّتَّبَعُوْنَ
۟
Dan Kami wahyukan (perintahkan) kepada Musa, "Pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hamba-Ku (Bani Israil), sebab pasti kamu akan dikejar."
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Pelajaran
Refleksi
26:53
فارسل فرعون في المداين حاشرين ٥٣
فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَـٰشِرِينَ ٥٣
فَاَرْسَلَ
فِرْعَوْنُ
فِی
الْمَدَآىِٕنِ
حٰشِرِیْنَ
۟ۚ
Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan (bala tentaranya).
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Pelajaran
Refleksi
26:54
ان هاولاء لشرذمة قليلون ٥٤
إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌۭ قَلِيلُونَ ٥٤
اِنَّ
هٰۤؤُلَآءِ
لَشِرْذِمَةٌ
قَلِیْلُوْنَ
۟ۙ
(Fir'aun berkata), "Sesungguhnya mereka (Bani Israil) hanya sekelompok kecil,
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Pelajaran
Refleksi
26:55
وانهم لنا لغايظون ٥٥
وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُونَ ٥٥
وَاِنَّهُمْ
لَنَا
لَغَآىِٕظُوْنَ
۟ۙ
dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita,
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Pelajaran
Refleksi
26:56
وانا لجميع حاذرون ٥٦
وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَـٰذِرُونَ ٥٦
وَاِنَّا
لَجَمِیْعٌ
حٰذِرُوْنَ
۟ؕ
dan sesungguhnya kita semua tanpa kecuali harus selalu waspada."
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Pelajaran
Refleksi
26:57
فاخرجناهم من جنات وعيون ٥٧
فَأَخْرَجْنَـٰهُم مِّن جَنَّـٰتٍۢ وَعُيُونٍۢ ٥٧
فَاَخْرَجْنٰهُمْ
مِّنْ
جَنّٰتٍ
وَّعُیُوْنٍ
۟ۙ
Kemudian, Kami keluarkan mereka (Fir'aun dan kaumnya) dari taman-taman dan mata air,
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Pelajaran
Refleksi
26:52
۞ واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون ٥٢
۞ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ٥٢
وَاَوْحَیْنَاۤ
اِلٰی
مُوْسٰۤی
اَنْ
اَسْرِ
بِعِبَادِیْۤ
اِنَّكُمْ
مُّتَّبَعُوْنَ
۟
Dan Kami wahyukan (perintahkan) kepada Musa, "Pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hamba-Ku (Bani Israil), sebab pasti kamu akan dikejar."
Tafsir
Pelajaran
Refleksi