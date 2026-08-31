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26. Asy-Syu'ara'
Para Penyair
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Terjemahan
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
26:1
طسم ١
طسٓمٓ ١
طٰسٓمّٓ
۟
Ṭā Sīn Mīm.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
26:2
تلك ايات الكتاب المبين ٢
تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلْمُبِينِ ٢
تِلْكَ
اٰیٰتُ
الْكِتٰبِ
الْمُبِیْنِ
۟
Inilah ayat-ayat Kitab (Al-Qur`an) yang jelas.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
26:3
لعلك باخع نفسك الا يكونوا مومنين ٣
لَعَلَّكَ بَـٰخِعٌۭ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ٣
لَعَلَّكَ
بَاخِعٌ
نَّفْسَكَ
اَلَّا
یَكُوْنُوْا
مُؤْمِنِیْنَ
۟
Boleh jadi engkau (Muhammad) akan membinasakan dirimu (dengan kesedihan), karena mereka (penduduk Mekkah) tidak beriman.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
26:4
ان نشا ننزل عليهم من السماء اية فظلت اعناقهم لها خاضعين ٤
إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةًۭ فَظَلَّتْ أَعْنَـٰقُهُمْ لَهَا خَـٰضِعِينَ ٤
اِنْ
نَّشَاْ
نُنَزِّلْ
عَلَیْهِمْ
مِّنَ
السَّمَآءِ
اٰیَةً
فَظَلَّتْ
اَعْنَاقُهُمْ
لَهَا
خٰضِعِیْنَ
۟
Jika Kami menghendaki, niscaya Kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit, yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya.
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Pelajaran
Refleksi
26:5
وما ياتيهم من ذكر من الرحمان محدث الا كانوا عنه معرضين ٥
وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍۢ مِّنَ ٱلرَّحْمَـٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا۟ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ٥
وَمَا
یَاْتِیْهِمْ
مِّنْ
ذِكْرٍ
مِّنَ
الرَّحْمٰنِ
مُحْدَثٍ
اِلَّا
كَانُوْا
عَنْهُ
مُعْرِضِیْنَ
۟
Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru (ayat Al-Qur`an yang diturunkan) dari Tuhan Yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
26:6
فقد كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزيون ٦
فَقَدْ كَذَّبُوا۟ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنۢبَـٰٓؤُا۟ مَا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ٦
فَقَدْ
كَذَّبُوْا
فَسَیَاْتِیْهِمْ
اَنْۢبٰٓؤُا
مَا
كَانُوْا
بِهٖ
یَسْتَهْزِءُوْنَ
۟
Sungguh, mereka telah mendustakan (Al-Qur`an), maka kelak akan datang kepada mereka (kebenaran) berita-berita mengenai apa (azab) yang dulu mereka perolok-olokkan.
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Pelajaran
Refleksi
26:7
اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم ٧
أَوَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَى ٱلْأَرْضِ كَمْ أَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍۢ كَرِيمٍ ٧
اَوَلَمْ
یَرَوْا
اِلَی
الْاَرْضِ
كَمْ
اَنْۢبَتْنَا
فِیْهَا
مِنْ
كُلِّ
زَوْجٍ
كَرِیْمٍ
۟
Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam (tumbuh-tumbuhan) yang baik?
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Pelajaran
Refleksi
26:8
ان في ذالك لاية وما كان اكثرهم مومنين ٨
إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ٨
اِنَّ
فِیْ
ذٰلِكَ
لَاٰیَةً ؕ
وَمَا
كَانَ
اَكْثَرُهُمْ
مُّؤْمِنِیْنَ
۟
Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
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Pelajaran
Refleksi
26:9
وان ربك لهو العزيز الرحيم ٩
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٩
وَاِنَّ
رَبَّكَ
لَهُوَ
الْعَزِیْزُ
الرَّحِیْمُ
۟۠
Dan sungguh, Tuhanmu Dialah Yang Mahaperkasa, Maha Penyayang.
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Pelajaran
Refleksi
26:10
واذ نادى ربك موسى ان ايت القوم الظالمين ١٠
وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱئْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ١٠
وَاِذْ
نَادٰی
رَبُّكَ
مُوْسٰۤی
اَنِ
ائْتِ
الْقَوْمَ
الظّٰلِمِیْنَ
۟ۙ
Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu menyeru Musa (dengan firman-Nya), "Datangilah kaum yang zalim itu,
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Pelajaran
Refleksi
26:11
قوم فرعون الا يتقون ١١
قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَتَّقُونَ ١١
قَوْمَ
فِرْعَوْنَ ؕ
اَلَا
یَتَّقُوْنَ
۟
(yaitu) kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?"
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Pelajaran
Refleksi
26:12
قال رب اني اخاف ان يكذبون ١٢
قَالَ رَبِّ إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ١٢
قَالَ
رَبِّ
اِنِّیْۤ
اَخَافُ
اَنْ
یُّكَذِّبُوْنِ
۟ؕ
Dia (Musa) berkata, "Ya Tuhanku, sungguh, aku takut mereka akan mendustakan aku,
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Pelajaran
Refleksi
26:13
ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون ١٣
وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِى فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَـٰرُونَ ١٣
وَیَضِیْقُ
صَدْرِیْ
وَلَا
یَنْطَلِقُ
لِسَانِیْ
فَاَرْسِلْ
اِلٰی
هٰرُوْنَ
۟
sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar maka utuslah Harun
1
(bersamaku).
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Pelajaran
Refleksi
26:14
ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون ١٤
وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنۢبٌۭ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ١٤
وَلَهُمْ
عَلَیَّ
ذَنْۢبٌ
فَاَخَافُ
اَنْ
یَّقْتُلُوْنِ
۟ۚۖ
Sebab aku berdosa terhadap mereka,
1
maka aku takut mereka akan membunuhku."
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Pelajaran
Refleksi
26:15
قال كلا فاذهبا باياتنا انا معكم مستمعون ١٥
قَالَ كَلَّا ۖ فَٱذْهَبَا بِـَٔايَـٰتِنَآ ۖ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١٥
قَالَ
كَلَّا ۚ
فَاذْهَبَا
بِاٰیٰتِنَاۤ
اِنَّا
مَعَكُمْ
مُّسْتَمِعُوْنَ
۟
(Allah) berfirman, "Jangan takut (mereka tidak akan dapat membunuhmu)! Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat Kami (mukjizat-mukjizat); sungguh, Kami bersamamu mendengarkan (apa yang mereka katakan).
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Pelajaran
Refleksi
26:16
فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين ١٦
فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٦
فَاْتِیَا
فِرْعَوْنَ
فَقُوْلَاۤ
اِنَّا
رَسُوْلُ
رَبِّ
الْعٰلَمِیْنَ
۟ۙ
Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, "Sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam,
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Pelajaran
Refleksi
26:17
ان ارسل معنا بني اسراييل ١٧
أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ١٧
اَنْ
اَرْسِلْ
مَعَنَا
بَنِیْۤ
اِسْرَآءِیْلَ
۟ؕ
lepaskanlah Bani Israil (pergi) bersama kami."
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
26. Asy-Syu'ara'
Para Penyair
Mendengarkan
informasi
Terjemahan
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
26:1
طسم ١
طسٓمٓ ١
طٰسٓمّٓ
۟
Ṭā Sīn Mīm.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi