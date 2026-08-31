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26. Asy-Syu'ara'

Para Penyair

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Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
26:1
طسم ١
طسٓمٓ ١

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Ṭā Sīn Mīm.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi