Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Terjemahan
23:75
۞ ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ٧٥
۞ وَلَوْ رَحِمْنَـٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّۢ لَّلَجُّوا۟ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ٧٥
وَلَوْ
رَحِمْنٰهُمْ
وَكَشَفْنَا
مَا
بِهِمْ
مِّنْ
ضُرٍّ
لَّلَجُّوْا
فِیْ
طُغْیَانِهِمْ
یَعْمَهُوْنَ
۟
Dan sekiranya mereka Kami kasihani, dan Kami lenyapkan malapetaka yang menimpa mereka,
1
pasti mereka akan terus menerus terombang-ambing dalam kesesatan mereka.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
23:76
ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ٧٦
وَلَقَدْ أَخَذْنَـٰهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ٧٦
وَلَقَدْ
اَخَذْنٰهُمْ
بِالْعَذَابِ
فَمَا
اسْتَكَانُوْا
لِرَبِّهِمْ
وَمَا
یَتَضَرَّعُوْنَ
۟
Dan sungguh Kami telah menimpakan siksaan kepada mereka,
1
tetapi mereka tidak mau tunduk kepada Tuhannya, dan (juga) tidak merendahkan diri.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
23:77
حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون ٧٧
حَتَّىٰٓ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًۭا ذَا عَذَابٍۢ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٧٧
حَتّٰۤی
اِذَا
فَتَحْنَا
عَلَیْهِمْ
بَابًا
ذَا
عَذَابٍ
شَدِیْدٍ
اِذَا
هُمْ
فِیْهِ
مُبْلِسُوْنَ
۟۠
Sehingga apabila Kami bukakan untuk mereka pintu azab yang sangat keras, seketika itu mereka menjadi putus asa.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
23:78
وهو الذي انشا لكم السمع والابصار والافيدة قليلا ما تشكرون ٧٨
وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۚ قَلِيلًۭا مَّا تَشْكُرُونَ ٧٨
وَهُوَ
الَّذِیْۤ
اَنْشَاَ
لَكُمُ
السَّمْعَ
وَالْاَبْصَارَ
وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ
قَلِیْلًا
مَّا
تَشْكُرُوْنَ
۟
Dan Dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani, tetapi sedikit sekali kamu yang bersyukur.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
23:79
وهو الذي ذراكم في الارض واليه تحشرون ٧٩
وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٧٩
وَهُوَ
الَّذِیْ
ذَرَاَكُمْ
فِی
الْاَرْضِ
وَاِلَیْهِ
تُحْشَرُوْنَ
۟
Dan Dialah yang menciptakan dan mengembangbiakkan kamu di bumi dan kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
23:75
۞ ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ٧٥
۞ وَلَوْ رَحِمْنَـٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّۢ لَّلَجُّوا۟ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ ٧٥
وَلَوْ
رَحِمْنٰهُمْ
وَكَشَفْنَا
مَا
بِهِمْ
مِّنْ
ضُرٍّ
لَّلَجُّوْا
فِیْ
طُغْیَانِهِمْ
یَعْمَهُوْنَ
۟
Dan sekiranya mereka Kami kasihani, dan Kami lenyapkan malapetaka yang menimpa mereka,
1
pasti mereka akan terus menerus terombang-ambing dalam kesesatan mereka.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi