Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Terjemahan
17:70
۞ ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ٧٠
۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَـٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَـٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ وَفَضَّلْنَـٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍۢ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًۭا ٧٠
وَلَقَدْ
كَرَّمْنَا
بَنِیْۤ
اٰدَمَ
وَحَمَلْنٰهُمْ
فِی
الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنٰهُمْ
مِّنَ
الطَّیِّبٰتِ
وَفَضَّلْنٰهُمْ
عَلٰی
كَثِیْرٍ
مِّمَّنْ
خَلَقْنَا
تَفْضِیْلًا
۟۠
Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
17:70
۞ ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ٧٠
۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَـٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَـٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ وَفَضَّلْنَـٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍۢ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًۭا ٧٠
وَلَقَدْ
كَرَّمْنَا
بَنِیْۤ
اٰدَمَ
وَحَمَلْنٰهُمْ
فِی
الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنٰهُمْ
مِّنَ
الطَّیِّبٰتِ
وَفَضَّلْنٰهُمْ
عَلٰی
كَثِیْرٍ
مِّمَّنْ
خَلَقْنَا
تَفْضِیْلًا
۟۠
Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi