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Terjemahan
16:90
۞ ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ٩٠
۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَـٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠
اِنَّ
اللّٰهَ
یَاْمُرُ
بِالْعَدْلِ
وَالْاِحْسَانِ
وَاِیْتَآئِ
ذِی
الْقُرْبٰی
وَیَنْهٰی
عَنِ
الْفَحْشَآءِ
وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْیِ ۚ
یَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُوْنَ
۟
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
16:90
۞ ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ٩٠
۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَـٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠
اِنَّ
اللّٰهَ
یَاْمُرُ
بِالْعَدْلِ
وَالْاِحْسَانِ
وَاِیْتَآئِ
ذِی
الْقُرْبٰی
وَیَنْهٰی
عَنِ
الْفَحْشَآءِ
وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْیِ ۚ
یَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُوْنَ
۟
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi