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15:49
۞ نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم ٤٩
۞ نَبِّئْ عِبَادِىٓ أَنِّىٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٤٩
نَبِّئْ
عِبَادِیْۤ
اَنِّیْۤ
اَنَا
الْغَفُوْرُ
الرَّحِیْمُ
۟ۙ
Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa Akulah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang,
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Pelajaran
Refleksi
15:50
وان عذابي هو العذاب الاليم ٥٠
وَأَنَّ عَذَابِى هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ٥٠
وَاَنَّ
عَذَابِیْ
هُوَ
الْعَذَابُ
الْاَلِیْمُ
۟
dan sesungguhnya azab-Ku adalah azab yang sangat pedih.
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Pelajaran
Refleksi
15:51
ونبيهم عن ضيف ابراهيم ٥١
وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَٰهِيمَ ٥١
وَنَبِّئْهُمْ
عَنْ
ضَیْفِ
اِبْرٰهِیْمَ
۟ۘ
Dan kabarkanlah (Muhammad) kepada mereka tentang tamu Ibrahim (malaikat).
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Pelajaran
Refleksi
15:52
اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون ٥٢
إِذْ دَخَلُوا۟ عَلَيْهِ فَقَالُوا۟ سَلَـٰمًۭا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ٥٢
اِذْ
دَخَلُوْا
عَلَیْهِ
فَقَالُوْا
سَلٰمًا ؕ
قَالَ
اِنَّا
مِنْكُمْ
وَجِلُوْنَ
۟
Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan, "Salām." Dia (Ibrahim) berkata, "Kami benar-benar merasa takut kepadamu."
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Pelajaran
Refleksi
15:53
قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام عليم ٥٣
قَالُوا۟ لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَـٰمٍ عَلِيمٍۢ ٥٣
قَالُوْا
لَا
تَوْجَلْ
اِنَّا
نُبَشِّرُكَ
بِغُلٰمٍ
عَلِیْمٍ
۟
(Mereka) berkata, "Janganlah engkau merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran seorang) anak laki-laki (yang akan menjadi) orang yang pandai (Ishak)."
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Pelajaran
Refleksi
15:54
قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبم تبشرون ٥٤
قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِى عَلَىٰٓ أَن مَّسَّنِىَ ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ٥٤
قَالَ
اَبَشَّرْتُمُوْنِیْ
عَلٰۤی
اَنْ
مَّسَّنِیَ
الْكِبَرُ
فَبِمَ
تُبَشِّرُوْنَ
۟
Dia (Ibrahim) berkata, "Benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut, lalu (dengan cara) bagaimana kamu memberi (kabar gembira) tersebut?"
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Pelajaran
Refleksi
15:55
قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين ٥٥
قَالُوا۟ بَشَّرْنَـٰكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَـٰنِطِينَ ٥٥
قَالُوْا
بَشَّرْنٰكَ
بِالْحَقِّ
فَلَا
تَكُنْ
مِّنَ
الْقٰنِطِیْنَ
۟
(Mereka) menjawab, "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa!"
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Pelajaran
Refleksi
15:56
قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون ٥٦
قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِۦٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ ٥٦
قَالَ
وَمَنْ
یَّقْنَطُ
مِنْ
رَّحْمَةِ
رَبِّهٖۤ
اِلَّا
الضَّآلُّوْنَ
۟
Dia (Ibrahim) berkata, "Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat."
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Pelajaran
Refleksi
15:57
قال فما خطبكم ايها المرسلون ٥٧
قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٥٧
قَالَ
فَمَا
خَطْبُكُمْ
اَیُّهَا
الْمُرْسَلُوْنَ
۟
Dia (Ibrahim) berkata, "Apakah perkara pentingmu, wahai para utusan?"
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Pelajaran
Refleksi
15:58
قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين ٥٨
قَالُوٓا۟ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍۢ مُّجْرِمِينَ ٥٨
قَالُوْۤا
اِنَّاۤ
اُرْسِلْنَاۤ
اِلٰی
قَوْمٍ
مُّجْرِمِیْنَ
۟ۙ
(Mereka) menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa,
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Pelajaran
Refleksi
15:59
الا ال لوط انا لمنجوهم اجمعين ٥٩
إِلَّآ ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ٥٩
اِلَّاۤ
اٰلَ
لُوْطٍ ؕ
اِنَّا
لَمُنَجُّوْهُمْ
اَجْمَعِیْنَ
۟ۙ
kecuali para pengikut Luṭ. Sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya,
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Pelajaran
Refleksi
15:60
الا امراته قدرنا انها لمن الغابرين ٦٠
إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ قَدَّرْنَآ ۙ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَـٰبِرِينَ ٦٠
اِلَّا
امْرَاَتَهٗ
قَدَّرْنَاۤ ۙ
اِنَّهَا
لَمِنَ
الْغٰبِرِیْنَ
۟۠
kecuali istrinya, kami telah menentukan, bahwa dia termasuk orang yang tertinggal (bersama orang kafir lainnya)."
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Pelajaran
Refleksi
15:49
۞ نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم ٤٩
۞ نَبِّئْ عِبَادِىٓ أَنِّىٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٤٩
نَبِّئْ
عِبَادِیْۤ
اَنِّیْۤ
اَنَا
الْغَفُوْرُ
الرَّحِیْمُ
۟ۙ
Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa Akulah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang,
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Pelajaran
Refleksi