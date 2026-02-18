Masuk
26:93
من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون ٩٣
مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ٩٣

۟ؕ

selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?"
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
