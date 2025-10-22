Masuk
68:39
ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القيامة ان لكم لما تحكمون ٣٩
أَمْ لَكُمْ أَيْمَـٰنٌ عَلَيْنَا بَـٰلِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۙ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ٣٩
اَمْ
لَكُمْ
اَیْمَانٌ
عَلَیْنَا
بَالِغَةٌ
اِلٰی
یَوْمِ
الْقِیٰمَةِ ۙ
اِنَّ
لَكُمْ
لَمَا
تَحْكُمُوْنَ
۟ۚ
Atau apakah kamu memperoleh (janji-janji yang diperkuat dengan) sumpah dari Kami, yang tetap berlaku sampai hari Kiamat; bahwa kamu dapat mengambil keputusan (sekehendakmu)?
