47:18
فهل ينظرون الا الساعة ان تاتيهم بغتة فقد جاء اشراطها فانى لهم اذا جاءتهم ذكراهم ١٨
فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةًۭ ۖ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرَىٰهُمْ ١٨
فَهَلْ
یَنْظُرُوْنَ
اِلَّا
السَّاعَةَ
اَنْ
تَاْتِیَهُمْ
بَغْتَةً ۚ
فَقَدْ
جَآءَ
اَشْرَاطُهَا ۚ
فَاَنّٰی
لَهُمْ
اِذَا
جَآءَتْهُمْ
ذِكْرٰىهُمْ
۟
Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari Kiamat, yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu, apabila (hari Kiamat) itu sudah datang?
