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76:23
انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا ٢٣
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًۭا ٢٣

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Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur`an kepadamu (Muhammad) secara berangsur-angsur.
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