Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
76:22
ان هاذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ٢٢
إِنَّ هَـٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءًۭ وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ٢٢

۟۠

Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui (Allah).
Tafsir
Pelajaran
Refleksi