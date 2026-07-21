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76:20
واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا ٢٠
وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًۭا وَمُلْكًۭا كَبِيرًا ٢٠
وَاِذَا
رَاَیْتَ
ثَمَّ
رَاَیْتَ
نَعِیْمًا
وَّمُلْكًا
كَبِیْرًا
۟
Dan apabila engkau melihat (keadaan) di sana (surga), niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
76:20
واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا ٢٠
وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًۭا وَمُلْكًۭا كَبِيرًا ٢٠
وَاِذَا
رَاَیْتَ
ثَمَّ
رَاَیْتَ
نَعِیْمًا
وَّمُلْكًا
كَبِیْرًا
۟
Dan apabila engkau melihat (keadaan) di sana (surga), niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi