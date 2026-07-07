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72:7
وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا ٧
وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا۟ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًۭا ٧
وَّاَنَّهُمْ
ظَنُّوْا
كَمَا
ظَنَنْتُمْ
اَنْ
لَّنْ
یَّبْعَثَ
اللّٰهُ
اَحَدًا
۟ۙ
Dan sesungguhnya mereka (jin) mengira seperti kamu (orang musyrik Mekkah) yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapa pun (pada hari Kiamat).
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
72:7
وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا ٧
وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا۟ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًۭا ٧
وَّاَنَّهُمْ
ظَنُّوْا
كَمَا
ظَنَنْتُمْ
اَنْ
لَّنْ
یَّبْعَثَ
اللّٰهُ
اَحَدًا
۟ۙ
Dan sesungguhnya mereka (jin) mengira seperti kamu (orang musyrik Mekkah) yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapa pun (pada hari Kiamat).
Tafsir
Pelajaran
Refleksi