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72:24
حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا ٢٤
حَتَّىٰٓ إِذَا رَأَوْا۟ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًۭا وَأَقَلُّ عَدَدًۭا ٢٤
حَتّٰۤی
اِذَا
رَاَوْا
مَا
یُوْعَدُوْنَ
فَسَیَعْلَمُوْنَ
مَنْ
اَضْعَفُ
نَاصِرًا
وَّاَقَلُّ
عَدَدًا
۟
Sehingga apabila mereka melihat (azab) yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
72:24
حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا ٢٤
حَتَّىٰٓ إِذَا رَأَوْا۟ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًۭا وَأَقَلُّ عَدَدًۭا ٢٤
حَتّٰۤی
اِذَا
رَاَوْا
مَا
یُوْعَدُوْنَ
فَسَیَعْلَمُوْنَ
مَنْ
اَضْعَفُ
نَاصِرًا
وَّاَقَلُّ
عَدَدًا
۟
Sehingga apabila mereka melihat (azab) yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi