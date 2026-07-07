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72:18
وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا ١٨
وَأَنَّ ٱلْمَسَـٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًۭا ١٨
وَّاَنَّ
الْمَسٰجِدَ
لِلّٰهِ
فَلَا
تَدْعُوْا
مَعَ
اللّٰهِ
اَحَدًا
۟ۙ
Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apa pun di dalamnya selain Allah.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
72:18
وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا ١٨
وَأَنَّ ٱلْمَسَـٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًۭا ١٨
وَّاَنَّ
الْمَسٰجِدَ
لِلّٰهِ
فَلَا
تَدْعُوْا
مَعَ
اللّٰهِ
اَحَدًا
۟ۙ
Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apa pun di dalamnya selain Allah.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi