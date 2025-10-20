Masuk
5:81
ولو كانوا يومنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولاكن كثيرا منهم فاسقون ٨١
وَلَوْ كَانُوا۟ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِىِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ وَلَـٰكِنَّ كَثِيرًۭا مِّنْهُمْ فَـٰسِقُونَ ٨١
وَلَوْ
كَانُوْا
یُؤْمِنُوْنَ
بِاللّٰهِ
وَالنَّبِیِّ
وَمَاۤ
اُنْزِلَ
اِلَیْهِ
مَا
اتَّخَذُوْهُمْ
اَوْلِیَآءَ
وَلٰكِنَّ
كَثِیْرًا
مِّنْهُمْ
فٰسِقُوْنَ
۟
Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi (Muhammad) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka merupakan orang-orang fasik.
