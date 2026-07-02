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5:102
قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين ١٠٢
قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌۭ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا۟ بِهَا كَـٰفِرِينَ ١٠٢
قَدْ
سَاَلَهَا
قَوْمٌ
مِّنْ
قَبْلِكُمْ
ثُمَّ
اَصْبَحُوْا
بِهَا
كٰفِرِیْنَ
۟
Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu (kepada nabi mereka), kemudian mereka menjadi kafir.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
5:102
قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين ١٠٢
قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌۭ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا۟ بِهَا كَـٰفِرِينَ ١٠٢
قَدْ
سَاَلَهَا
قَوْمٌ
مِّنْ
قَبْلِكُمْ
ثُمَّ
اَصْبَحُوْا
بِهَا
كٰفِرِیْنَ
۟
Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu (kepada nabi mereka), kemudian mereka menjadi kafir.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi