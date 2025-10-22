Masuk
وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ٤٤
وَقِيلَ يَـٰٓأَرْضُ ٱبْلَعِى مَآءَكِ وَيَـٰسَمَآءُ أَقْلِعِى وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِىِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًۭا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٤٤
وَقِیْلَ
یٰۤاَرْضُ
ابْلَعِیْ
مَآءَكِ
وَیٰسَمَآءُ
اَقْلِعِیْ
وَغِیْضَ
الْمَآءُ
وَقُضِیَ
الْاَمْرُ
وَاسْتَوَتْ
عَلَی
الْجُوْدِیِّ
وَقِیْلَ
بُعْدًا
لِّلْقَوْمِ
الظّٰلِمِیْنَ
۟
Dan difirmankan, "Wahai bumi! Telanlah airmu dan wahai langit (hujan!) berhentilah." Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan,
1
dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi,
2
dan dikatakan, "Binasalah orang-orang zalim."
