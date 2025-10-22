Masuk
۞ وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم ٤١
۞ وَقَالَ ٱرْكَبُوا۟ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْر۪ىٰهَا وَمُرْسَىٰهَآ ۚ إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٤١
وَقَالَ
ارْكَبُوْا
فِیْهَا
بِسْمِ
اللّٰهِ
مَؔجْرٖىهَا
وَمُرْسٰىهَا ؕ
اِنَّ
رَبِّیْ
لَغَفُوْرٌ
رَّحِیْمٌ
۟
Dan dia berkata, "Naiklah kamu semua ke dalamnya (kapal) dengan (menyebut) nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang."
