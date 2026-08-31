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87. Al-A'la
Yang Maha Tinggi
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Terjemahan
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
87:1
سبح اسم ربك الاعلى ١
سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ١
سَبِّحِ
اسْمَ
رَبِّكَ
الْاَعْلَی
۟ۙ
Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Mahatinggi,
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87:2
الذي خلق فسوى ٢
ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ٢
الَّذِیْ
خَلَقَ
فَسَوّٰی
۟
yang menciptakan, lalu menyempurnakan (penciptaan-Nya),
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Pelajaran
Refleksi
87:3
والذي قدر فهدى ٣
وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ ٣
وَالَّذِیْ
قَدَّرَ
فَهَدٰی
۟
yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk,
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Pelajaran
Refleksi
87:4
والذي اخرج المرعى ٤
وَٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ٤
وَالَّذِیْۤ
اَخْرَجَ
الْمَرْعٰی
۟
dan Yang menumbuhkan rerumputan,
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Pelajaran
Refleksi
87:5
فجعله غثاء احوى ٥
فَجَعَلَهُۥ غُثَآءً أَحْوَىٰ ٥
فَجَعَلَهٗ
غُثَآءً
اَحْوٰی
۟ؕ
lalu dijadikan-Nya (rumput-rumput) itu kering kehitam-hitaman.
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Pelajaran
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87:6
سنقريك فلا تنسى ٦
سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ ٦
سَنُقْرِئُكَ
فَلَا
تَنْسٰۤی
۟ۙ
Kami akan membacakan (Al-Qur`an) kepadamu (Muhammad) sehingga engkau tidak akan lupa,
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Pelajaran
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87:7
الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ٧
إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ٧
اِلَّا
مَا
شَآءَ
اللّٰهُ ؕ
اِنَّهٗ
یَعْلَمُ
الْجَهْرَ
وَمَا
یَخْفٰی
۟ؕ
kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.
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87:8
ونيسرك لليسرى ٨
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ٨
وَنُیَسِّرُكَ
لِلْیُسْرٰی
۟ۚۖ
Dan Kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan (mencapai kebahagian dunia dan akhirat),
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87:9
فذكر ان نفعت الذكرى ٩
فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ٩
فَذَكِّرْ
اِنْ
نَّفَعَتِ
الذِّكْرٰی
۟ؕ
oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat,
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Refleksi
87:10
سيذكر من يخشى ١٠
سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ١٠
سَیَذَّكَّرُ
مَنْ
یَّخْشٰی
۟ۙ
orang yang takut (kepada Allah) akan mendapat pelajaran,
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Refleksi
87:11
ويتجنبها الاشقى ١١
وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى ١١
وَیَتَجَنَّبُهَا
الْاَشْقَی
۟ۙ
dan orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya,
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87:12
الذي يصلى النار الكبرى ١٢
ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ١٢
الَّذِیْ
یَصْلَی
النَّارَ
الْكُبْرٰی
۟ۚ
(yaitu) orang yang akan memasuki api yang besar (neraka),
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87:13
ثم لا يموت فيها ولا يحيى ١٣
ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ١٣
ثُمَّ
لَا
یَمُوْتُ
فِیْهَا
وَلَا
یَحْیٰی
۟ؕ
selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak (pula) hidup.
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Pelajaran
Refleksi
87:14
قد افلح من تزكى ١٤
قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ١٤
قَدْ
اَفْلَحَ
مَنْ
تَزَكّٰی
۟ۙ
Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman),
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Pelajaran
Refleksi
87:15
وذكر اسم ربه فصلى ١٥
وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ١٥
وَذَكَرَ
اسْمَ
رَبِّهٖ
فَصَلّٰی
۟ؕ
dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia salat.
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Pelajaran
Refleksi
87:16
بل توثرون الحياة الدنيا ١٦
بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ١٦
بَلْ
تُؤْثِرُوْنَ
الْحَیٰوةَ
الدُّنْیَا
۟ۚۖ
Sedangkan kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan dunia,
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87:17
والاخرة خير وابقى ١٧
وَٱلْـَٔاخِرَةُ خَيْرٌۭ وَأَبْقَىٰٓ ١٧
وَالْاٰخِرَةُ
خَیْرٌ
وَّاَبْقٰی
۟ؕ
padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
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Refleksi
87:18
ان هاذا لفي الصحف الاولى ١٨
إِنَّ هَـٰذَا لَفِى ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ١٨
اِنَّ
هٰذَا
لَفِی
الصُّحُفِ
الْاُوْلٰی
۟ۙ
Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu,
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87:19
صحف ابراهيم وموسى ١٩
صُحُفِ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ ١٩
صُحُفِ
اِبْرٰهِیْمَ
وَمُوْسٰی
۟۠
(yaitu) kitab-kitab Ibrahim dan Musa.
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Refleksi
88. Al-Ghasiyah
Hari Kiamat Yang Menutupi
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Terjemahan
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
88:1
هل اتاك حديث الغاشية ١
هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَـٰشِيَةِ ١
هَلْ
اَتٰىكَ
حَدِیْثُ
الْغَاشِیَةِ
۟ؕ
Sudahkah sampai kepadamu berita tentang (hari Kiamat)?
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Pelajaran
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88:2
وجوه يوميذ خاشعة ٢
وُجُوهٌۭ يَوْمَئِذٍ خَـٰشِعَةٌ ٢
وُجُوْهٌ
یَّوْمَىِٕذٍ
خَاشِعَةٌ
۟ۙ
Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk hina,
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88:3
عاملة ناصبة ٣
عَامِلَةٌۭ نَّاصِبَةٌۭ ٣
عَامِلَةٌ
نَّاصِبَةٌ
۟ۙ
(karena) bekerja keras lagi kepayahan,
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Pelajaran
Refleksi
88:4
تصلى نارا حامية ٤
تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةًۭ ٤
تَصْلٰی
نَارًا
حَامِیَةً
۟ۙ
mereka memasuki api yang sangat panas (neraka),
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Pelajaran
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88:5
تسقى من عين انية ٥
تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍۢ ٥
تُسْقٰی
مِنْ
عَیْنٍ
اٰنِیَةٍ
۟ؕ
diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
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Pelajaran
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88:6
ليس لهم طعام الا من ضريع ٦
لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍۢ ٦
لَیْسَ
لَهُمْ
طَعَامٌ
اِلَّا
مِنْ
ضَرِیْعٍ
۟ۙ
Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri,
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Refleksi
88:7
لا يسمن ولا يغني من جوع ٧
لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعٍۢ ٧
لَّا
یُسْمِنُ
وَلَا
یُغْنِیْ
مِنْ
جُوْعٍ
۟ؕ
yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
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Pelajaran
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88:8
وجوه يوميذ ناعمة ٨
وُجُوهٌۭ يَوْمَئِذٍۢ نَّاعِمَةٌۭ ٨
وُجُوْهٌ
یَّوْمَىِٕذٍ
نَّاعِمَةٌ
۟ۙ
Pada hari itu banyak (pula) wajah yang berseri-seri,
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Pelajaran
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88:9
لسعيها راضية ٩
لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌۭ ٩
لِّسَعْیِهَا
رَاضِیَةٌ
۟ۙ
merasa senang karena usahanya (sendiri),
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88:10
في جنة عالية ١٠
فِى جَنَّةٍ عَالِيَةٍۢ ١٠
فِیْ
جَنَّةٍ
عَالِیَةٍ
۟ۙ
(mereka) dalam surga yang tinggi,
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Pelajaran
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88:11
لا تسمع فيها لاغية ١١
لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَـٰغِيَةًۭ ١١
لَّا
تَسْمَعُ
فِیْهَا
لَاغِیَةً
۟ؕ
di sana (kamu) tidak mendengar perkataan yang tidak berguna.
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88:12
فيها عين جارية ١٢
فِيهَا عَيْنٌۭ جَارِيَةٌۭ ١٢
فِیْهَا
عَیْنٌ
جَارِیَةٌ
۟ۘ
Di sana ada mata air yang mengalir.
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Pelajaran
Refleksi
88:13
فيها سرر مرفوعة ١٣
فِيهَا سُرُرٌۭ مَّرْفُوعَةٌۭ ١٣
فِیْهَا
سُرُرٌ
مَّرْفُوْعَةٌ
۟ۙ
Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan,
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Pelajaran
Refleksi
87. Al-A'la
Yang Maha Tinggi
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Terjemahan
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
87:1
سبح اسم ربك الاعلى ١
سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ١
سَبِّحِ
اسْمَ
رَبِّكَ
الْاَعْلَی
۟ۙ
Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Mahatinggi,
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Pelajaran
Refleksi