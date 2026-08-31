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78. An-Naba'

Berita

informasi
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
78:1
عم يتساءلون ١
عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١

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Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
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Pelajaran
Refleksi