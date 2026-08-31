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72. Al-Jinn
Jin
Mendengarkan
informasi
Terjemahan
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
72:1
قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا ١
قُلْ أُوحِىَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌۭ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوٓا۟ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًۭا ١
قُلْ
اُوْحِیَ
اِلَیَّ
اَنَّهُ
اسْتَمَعَ
نَفَرٌ
مِّنَ
الْجِنِّ
فَقَالُوْۤا
اِنَّا
سَمِعْنَا
قُرْاٰنًا
عَجَبًا
۟ۙ
Katakanlah (Muhammad), "Telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan (bacaan)," lalu mereka berkata, "Kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan (Al-Qur`an),
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Pelajaran
Refleksi
72:2
يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا ٢
يَهْدِىٓ إِلَى ٱلرُّشْدِ فَـَٔامَنَّا بِهِۦ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدًۭا ٢
یَّهْدِیْۤ
اِلَی
الرُّشْدِ
فَاٰمَنَّا
بِهٖ ؕ
وَلَنْ
نُّشْرِكَ
بِرَبِّنَاۤ
اَحَدًا
۟ۙ
(yang) memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami,
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Pelajaran
Refleksi
72:3
وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ٣
وَأَنَّهُۥ تَعَـٰلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَـٰحِبَةًۭ وَلَا وَلَدًۭا ٣
وَّاَنَّهٗ
تَعٰلٰی
جَدُّ
رَبِّنَا
مَا
اتَّخَذَ
صَاحِبَةً
وَّلَا
وَلَدًا
۟ۙ
dan sesungguhnya Mahatinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak."
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
72:4
وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا ٤
وَأَنَّهُۥ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًۭا ٤
وَّاَنَّهٗ
كَانَ
یَقُوْلُ
سَفِیْهُنَا
عَلَی
اللّٰهِ
شَطَطًا
۟ۙ
Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan (perkataan) yang melampaui batas terhadap Allah,
1
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
72:5
وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا ٥
وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًۭا ٥
وَّاَنَّا
ظَنَنَّاۤ
اَنْ
لَّنْ
تَقُوْلَ
الْاِنْسُ
وَالْجِنُّ
عَلَی
اللّٰهِ
كَذِبًا
۟ۙ
dan sesungguhnya kami mengira, bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah,
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Pelajaran
Refleksi
72:6
وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ٦
وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌۭ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍۢ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًۭا ٦
وَّاَنَّهٗ
كَانَ
رِجَالٌ
مِّنَ
الْاِنْسِ
یَعُوْذُوْنَ
بِرِجَالٍ
مِّنَ
الْجِنِّ
فَزَادُوْهُمْ
رَهَقًا
۟ۙ
dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan
1
kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka (jin) menjadikan mereka (manusia) bertambah sesat.
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Pelajaran
Refleksi
72:7
وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا ٧
وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا۟ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًۭا ٧
وَّاَنَّهُمْ
ظَنُّوْا
كَمَا
ظَنَنْتُمْ
اَنْ
لَّنْ
یَّبْعَثَ
اللّٰهُ
اَحَدًا
۟ۙ
Dan sesungguhnya mereka (jin) mengira seperti kamu (orang musyrik Mekkah) yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapa pun (pada hari Kiamat).
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Pelajaran
Refleksi
72:8
وانا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا ٨
وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَـٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًۭا شَدِيدًۭا وَشُهُبًۭا ٨
وَّاَنَّا
لَمَسْنَا
السَّمَآءَ
فَوَجَدْنٰهَا
مُلِئَتْ
حَرَسًا
شَدِیْدًا
وَّشُهُبًا
۟ۙ
Dan sesungguhnya kami (jin) telah mencoba mengetahui (rahasia) langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api,
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Pelajaran
Refleksi
72:9
وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا ٩
وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَـٰعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْـَٔانَ يَجِدْ لَهُۥ شِهَابًۭا رَّصَدًۭا ٩
وَّاَنَّا
كُنَّا
نَقْعُدُ
مِنْهَا
مَقَاعِدَ
لِلسَّمْعِ ؕ
فَمَنْ
یَّسْتَمِعِ
الْاٰنَ
یَجِدْ
لَهٗ
شِهَابًا
رَّصَدًا
۟ۙ
dan sesungguhnya kami (jin) dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar (berita-beritanya). Tetapi sekarang
1
siapa (mencoba) mencuri dengar (seperti itu) pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai (untuk membakarnya).
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Pelajaran
Refleksi
72:10
وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا ١٠
وَأَنَّا لَا نَدْرِىٓ أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًۭا ١٠
وَّاَنَّا
لَا
نَدْرِیْۤ
اَشَرٌّ
اُرِیْدَ
بِمَنْ
فِی
الْاَرْضِ
اَمْ
اَرَادَ
بِهِمْ
رَبُّهُمْ
رَشَدًا
۟ۙ
Dan sesungguhnya kami (jin) tidak mengetahui (adanya penjagaan itu) apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya.
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Pelajaran
Refleksi
72:11
وانا منا الصالحون ومنا دون ذالك كنا طرايق قددا ١١
وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّـٰلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًۭا ١١
وَّاَنَّا
مِنَّا
الصّٰلِحُوْنَ
وَمِنَّا
دُوْنَ
ذٰلِكَ ؕ
كُنَّا
طَرَآىِٕقَ
قِدَدًا
۟ۙ
Dan sesungguhnya di antara kami (jin) ada yang saleh dan ada (pula) kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
72. Al-Jinn
Jin
Mendengarkan
informasi
Terjemahan
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
72:1
قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا ١
قُلْ أُوحِىَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌۭ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوٓا۟ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًۭا ١
قُلْ
اُوْحِیَ
اِلَیَّ
اَنَّهُ
اسْتَمَعَ
نَفَرٌ
مِّنَ
الْجِنِّ
فَقَالُوْۤا
اِنَّا
سَمِعْنَا
قُرْاٰنًا
عَجَبًا
۟ۙ
Katakanlah (Muhammad), "Telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan (bacaan)," lalu mereka berkata, "Kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan (Al-Qur`an),
Tafsir
Pelajaran
Refleksi