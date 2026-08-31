Masuk
Masuk
Pilih Bahasa

67. Al-Mulk

Kerajaan

informasi
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
67:1
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ١
تَبَـٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌ ١

۟ۙ

Mahasuci Allah yang menguasai (segala) kerajaan, Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi