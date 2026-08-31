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55. Ar-Rahman

Yang Maha Pengasih

informasi
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
55:1
الرحمان ١
ٱلرَّحْمَـٰنُ ١

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(Allah) Yang Maha Pengasih,
Tafsir
Pelajaran
Refleksi