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55. Ar-Rahman
Yang Maha Pengasih
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informasi
Terjemahan
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
55:1
الرحمان ١
ٱلرَّحْمَـٰنُ ١
اَلرَّحْمٰنُ
۟ۙ
(Allah) Yang Maha Pengasih,
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Pelajaran
Refleksi
55:2
علم القران ٢
عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ٢
عَلَّمَ
الْقُرْاٰنَ
۟ؕ
Yang telah mengajarkan Al-Qur`an.
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Pelajaran
Refleksi
55:3
خلق الانسان ٣
خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ ٣
خَلَقَ
الْاِنْسَانَ
۟ۙ
Dia menciptakan manusia,
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Pelajaran
Refleksi
55:4
علمه البيان ٤
عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ٤
عَلَّمَهُ
الْبَیَانَ
۟
mengajarnya pandai berbicara.
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Pelajaran
Refleksi
55:5
الشمس والقمر بحسبان ٥
ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍۢ ٥
اَلشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ
بِحُسْبَانٍ
۟ۙ
Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan,
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Pelajaran
Refleksi
55:6
والنجم والشجر يسجدان ٦
وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ٦
وَّالنَّجْمُ
وَالشَّجَرُ
یَسْجُدٰنِ
۟
Bintang dan pepohonan, keduanya tunduk (kepada-Nya).
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Pelajaran
Refleksi
55:7
والسماء رفعها ووضع الميزان ٧
وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ٧
وَالسَّمَآءَ
رَفَعَهَا
وَوَضَعَ
الْمِیْزَانَ
۟ۙ
Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan,
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Pelajaran
Refleksi
55:8
الا تطغوا في الميزان ٨
أَلَّا تَطْغَوْا۟ فِى ٱلْمِيزَانِ ٨
اَلَّا
تَطْغَوْا
فِی
الْمِیْزَانِ
۟
agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
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Pelajaran
Refleksi
55:9
واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ٩
وَأَقِيمُوا۟ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا۟ ٱلْمِيزَانَ ٩
وَاَقِیْمُوا
الْوَزْنَ
بِالْقِسْطِ
وَلَا
تُخْسِرُوا
الْمِیْزَانَ
۟
Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
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Pelajaran
Refleksi
55:10
والارض وضعها للانام ١٠
وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ١٠
وَالْاَرْضَ
وَضَعَهَا
لِلْاَنَامِ
۟ۙ
Dan bumi telah dibentangkan-Nya untuk makhluk(-Nya).
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Pelajaran
Refleksi
55:11
فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام ١١
فِيهَا فَـٰكِهَةٌۭ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ١١
فِیْهَا
فَاكِهَةٌ
وَّالنَّخْلُ
ذَاتُ
الْاَكْمَامِ
۟ۖ
Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang,
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Pelajaran
Refleksi
55:12
والحب ذو العصف والريحان ١٢
وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ ١٢
وَالْحَبُّ
ذُو
الْعَصْفِ
وَالرَّیْحَانُ
۟ۚ
dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
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Pelajaran
Refleksi
55:13
فباي الاء ربكما تكذبان ١٣
فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٣
فَبِاَیِّ
اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ
۟
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
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Pelajaran
Refleksi
55:14
خلق الانسان من صلصال كالفخار ١٤
خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِن صَلْصَـٰلٍۢ كَٱلْفَخَّارِ ١٤
خَلَقَ
الْاِنْسَانَ
مِنْ
صَلْصَالٍ
كَالْفَخَّارِ
۟ۙ
Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.
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Pelajaran
Refleksi
55:15
وخلق الجان من مارج من نار ١٥
وَخَلَقَ ٱلْجَآنَّ مِن مَّارِجٍۢ مِّن نَّارٍۢ ١٥
وَخَلَقَ
الْجَآنَّ
مِنْ
مَّارِجٍ
مِّنْ
نَّارٍ
۟ۚ
Dan Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
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Pelajaran
Refleksi
55:16
فباي الاء ربكما تكذبان ١٦
فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٦
فَبِاَیِّ
اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ
۟
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
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Pelajaran
Refleksi
55:17
رب المشرقين ورب المغربين ١٧
رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ١٧
رَبُّ
الْمَشْرِقَیْنِ
وَرَبُّ
الْمَغْرِبَیْنِ
۟ۚ
Tuhan (yang memelihara) dua Timur dan Tuhan (yang memelihara) dua Barat.
1
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Pelajaran
Refleksi
55:18
فباي الاء ربكما تكذبان ١٨
فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٨
فَبِاَیِّ
اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ
۟
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
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Pelajaran
Refleksi
55:19
مرج البحرين يلتقيان ١٩
مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ١٩
مَرَجَ
الْبَحْرَیْنِ
یَلْتَقِیٰنِ
۟ۙ
Dia membiarkan dua laut mengalir yang (kemudian) keduanya bertemu,
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Pelajaran
Refleksi
55:20
بينهما برزخ لا يبغيان ٢٠
بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌۭ لَّا يَبْغِيَانِ ٢٠
بَیْنَهُمَا
بَرْزَخٌ
لَّا
یَبْغِیٰنِ
۟ۚ
di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1
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Pelajaran
Refleksi
55:21
فباي الاء ربكما تكذبان ٢١
فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢١
فَبِاَیِّ
اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ
۟
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
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Pelajaran
Refleksi
55:22
يخرج منهما اللولو والمرجان ٢٢
يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤْلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ ٢٢
یَخْرُجُ
مِنْهُمَا
اللُّؤْلُؤُ
وَالْمَرْجَانُ
۟ۚ
Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
55. Ar-Rahman
Yang Maha Pengasih
Mendengarkan
informasi
Terjemahan
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
55:1
الرحمان ١
ٱلرَّحْمَـٰنُ ١
اَلرَّحْمٰنُ
۟ۙ
(Allah) Yang Maha Pengasih,
Tafsir
Pelajaran
Refleksi