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37:145
۞ فنبذناه بالعراء وهو سقيم ١٤٥
۞ فَنَبَذْنَـٰهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌۭ ١٤٥

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Kemudian Kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit.
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