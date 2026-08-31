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20. Taha
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Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
20:1
طه ١
طه ١
طٰهٰ
۟ۚ
Ṭāhā.
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Pelajaran
Refleksi
20:2
ما انزلنا عليك القران لتشقى ٢
مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰٓ ٢
مَاۤ
اَنْزَلْنَا
عَلَیْكَ
الْقُرْاٰنَ
لِتَشْقٰۤی
۟ۙ
Kami tidak menurunkan Al-Qur`an ini kepadamu (Muhammad) agar engkau menjadi susah;
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
20:3
الا تذكرة لمن يخشى ٣
إِلَّا تَذْكِرَةًۭ لِّمَن يَخْشَىٰ ٣
اِلَّا
تَذْكِرَةً
لِّمَنْ
یَّخْشٰی
۟ۙ
melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah),
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Pelajaran
Refleksi
20:4
تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى ٤
تَنزِيلًۭا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَـٰوَٰتِ ٱلْعُلَى ٤
تَنْزِیْلًا
مِّمَّنْ
خَلَقَ
الْاَرْضَ
وَالسَّمٰوٰتِ
الْعُلٰی
۟ؕ
diturunkan dari (Allah) yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi,
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Pelajaran
Refleksi
20:5
الرحمان على العرش استوى ٥
ٱلرَّحْمَـٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ٥
اَلرَّحْمٰنُ
عَلَی
الْعَرْشِ
اسْتَوٰی
۟
(yaitu) Yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas Arasy.
1
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Pelajaran
Refleksi
20:6
له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى ٦
لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ٦
لَهٗ
مَا
فِی
السَّمٰوٰتِ
وَمَا
فِی
الْاَرْضِ
وَمَا
بَیْنَهُمَا
وَمَا
تَحْتَ
الثَّرٰی
۟
Milik-Nyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.
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Pelajaran
Refleksi
20:7
وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى ٧
وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ٧
وَاِنْ
تَجْهَرْ
بِالْقَوْلِ
فَاِنَّهٗ
یَعْلَمُ
السِّرَّ
وَاَخْفٰی
۟
Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh, Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
1
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Pelajaran
Refleksi
20:8
الله لا الاه الا هو له الاسماء الحسنى ٨
ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ٨
اَللّٰهُ
لَاۤ
اِلٰهَ
اِلَّا
هُوَ ؕ
لَهُ
الْاَسْمَآءُ
الْحُسْنٰی
۟
(Dialah) Allah, tidak ada tuhan selain Dia, yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
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Pelajaran
Refleksi
20:9
وهل اتاك حديث موسى ٩
وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰٓ ٩
وَهَلْ
اَتٰىكَ
حَدِیْثُ
مُوْسٰی
۟ۘ
Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?
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Pelajaran
Refleksi
20:10
اذ راى نارا فقال لاهله امكثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى ١٠
إِذْ رَءَا نَارًۭا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوٓا۟ إِنِّىٓ ءَانَسْتُ نَارًۭا لَّعَلِّىٓ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدًۭى ١٠
اِذْ
رَاٰ
نَارًا
فَقَالَ
لِاَهْلِهِ
امْكُثُوْۤا
اِنِّیْۤ
اٰنَسْتُ
نَارًا
لَّعَلِّیْۤ
اٰتِیْكُمْ
مِّنْهَا
بِقَبَسٍ
اَوْ
اَجِدُ
عَلَی
النَّارِ
هُدًی
۟
Ketika dia (Musa) melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu (disini), sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu."
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Pelajaran
Refleksi
20:11
فلما اتاها نودي يا موسى ١١
فَلَمَّآ أَتَىٰهَا نُودِىَ يَـٰمُوسَىٰٓ ١١
فَلَمَّاۤ
اَتٰىهَا
نُوْدِیَ
یٰمُوْسٰی
۟ؕ
Maka ketika dia mendatanginya (ke tempat api itu), dia dipanggil, "Wahai Musa!
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Pelajaran
Refleksi
20:12
اني انا ربك فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى ١٢
إِنِّىٓ أَنَا۠ رَبُّكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًۭى ١٢
اِنِّیْۤ
اَنَا
رَبُّكَ
فَاخْلَعْ
نَعْلَیْكَ ۚ
اِنَّكَ
بِالْوَادِ
الْمُقَدَّسِ
طُوًی
۟ؕ
Sungguh, Aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu. Karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Ṭuwā.
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Pelajaran
Refleksi
20:13
وانا اخترتك فاستمع لما يوحى ١٣
وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰٓ ١٣
وَاَنَا
اخْتَرْتُكَ
فَاسْتَمِعْ
لِمَا
یُوْحٰی
۟
Dan Aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan (kepadamu).
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Pelajaran
Refleksi
20:14
انني انا الله لا الاه الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري ١٤
إِنَّنِىٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدْنِى وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىٓ ١٤
اِنَّنِیْۤ
اَنَا
اللّٰهُ
لَاۤ
اِلٰهَ
اِلَّاۤ
اَنَا
فَاعْبُدْنِیْ ۙ
وَاَقِمِ
الصَّلٰوةَ
لِذِكْرِیْ
۟
Sungguh, Aku ini Allah, tidak ada tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat Aku.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
20. Taha
Taha
Mendengarkan
informasi
Terjemahan
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
20:1
طه ١
طه ١
طٰهٰ
۟ۚ
Ṭāhā.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi