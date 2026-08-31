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15. Al-Hijr

Hijr

informasi
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
15:1
الر تلك ايات الكتاب وقران مبين ١
الٓر ۚ تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ وَقُرْءَانٍۢ مُّبِينٍۢ ١

۟

Alif Lām Rā`. (Surah) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Kitab (yang sempurna) yaitu (ayat-ayat) Al-Qur`an yang memberi penjelasan.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi