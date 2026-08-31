Masuk
Masuk
Pilih Bahasa

7. Al-A'raf

Tempat Tertinggi

informasi
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
7:1
المص ١
الٓمٓصٓ ١

۟ۚ

Alif Lām Mīm ṣād.
Tafsir
Pelajaran
Refleksi