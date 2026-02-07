Cara yang lebih berkualitas dan dapat disesuaikan untuk menyertakan ayat-ayat Al-Quran dalam konten Anda.
Buat konten tersemat yang dapat Anda sesuaikan dengan mudah, dengan Terjemahan bahasa Arab yang akurat, dengan sistem pembacaan terintegrasi. dan banyak lagi, sehingga pembaca dapat mendengarkan sambil berinteraksi dengan ayat tersebut.
<iframe
src="https://quran.com/embed/v1?verses=33%3A56&mushaf=indopak&locale=id"
width="100%"
data-quran-embed="true"
allow="clipboard-write"
frameborder="0">
</iframe>
<script defer src="https://quran.com/widget/embed-widget.js"></script>