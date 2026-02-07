Masuk
Ayah Embed Builder

Cara yang lebih berkualitas dan dapat disesuaikan untuk menyertakan ayat-ayat Al-Quran dalam konten Anda.
Buat konten tersemat yang dapat Anda sesuaikan dengan mudah, dengan Terjemahan bahasa Arab yang akurat, dengan sistem pembacaan terintegrasi. dan banyak lagi, sehingga pembaca dapat mendengarkan sambil berinteraksi dengan ayat tersebut.

Konfigurasi

Tidak ada terjemahan yang ditemukan.

Pratinjau langsung

Sematkan cuplikan

<iframe
  src="https://quran.com/embed/v1?verses=33%3A56&mushaf=indopak&locale=id"
  width="100%"
  data-quran-embed="true"
  allow="clipboard-write"
  frameborder="0">
</iframe>
<script defer src="https://quran.com/widget/embed-widget.js"></script>