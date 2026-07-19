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53:33
افرايت الذي تولى ٣٣
أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ ٣٣

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Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling (dari Al-Qur`an)?
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