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53:33
افرايت الذي تولى ٣٣
أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ ٣٣
اَفَرَءَیْتَ
الَّذِیْ
تَوَلّٰی
۟ۙ
Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling (dari Al-Qur`an)?
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
53:33
افرايت الذي تولى ٣٣
أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ ٣٣
اَفَرَءَیْتَ
الَّذِیْ
تَوَلّٰی
۟ۙ
Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling (dari Al-Qur`an)?
Tafsir
Pelajaran
Refleksi