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53:21
الكم الذكر وله الانثى ٢١
أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ٢١

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Apakah (pantas) untuk kamu yang laki-laki dan untuk-Nya yang perempuan?
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