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53:20
ومناة الثالثة الاخرى ٢٠
وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ ٢٠

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dan Manāt, yang ketiga yang paling kemudian (sebagai anak perempuan Allah).
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