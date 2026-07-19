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53:19
افرايتم اللات والعزى ١٩
أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّـٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ١٩
اَفَرَءَیْتُمُ
اللّٰتَ
وَالْعُزّٰی
۟ۙ
Maka apakah patut kamu (orang-orang musyrik) menganggap (berhala) Al-Lāta dan Al-'Uzzā,
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
53:19
افرايتم اللات والعزى ١٩
أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّـٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ١٩
اَفَرَءَیْتُمُ
اللّٰتَ
وَالْعُزّٰی
۟ۙ
Maka apakah patut kamu (orang-orang musyrik) menganggap (berhala) Al-Lāta dan Al-'Uzzā,
Tafsir
Pelajaran
Refleksi