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Terjemahan
53:16
اذ يغشى السدرة ما يغشى ١٦
إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ١٦
اِذْ
یَغْشَی
السِّدْرَةَ
مَا
یَغْشٰی
۟ۙ
(Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratilmuntahā diliputi oleh sesuatu yang meliputinya,
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
53:16
اذ يغشى السدرة ما يغشى ١٦
إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ١٦
اِذْ
یَغْشَی
السِّدْرَةَ
مَا
یَغْشٰی
۟ۙ
(Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratilmuntahā diliputi oleh sesuatu yang meliputinya,
Tafsir
Pelajaran
Refleksi