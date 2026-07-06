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37:165
وانا لنحن الصافون ١٦٥
وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُّونَ ١٦٥
وَّاِنَّا
لَنَحْنُ
الصَّآفُّوْنَ
۟ۚ
dan sesungguhnya kami selalu teratur dalam barisan (dalam melaksanakan perintah Allah).
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
37:165
وانا لنحن الصافون ١٦٥
وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُّونَ ١٦٥
وَّاِنَّا
لَنَحْنُ
الصَّآفُّوْنَ
۟ۚ
dan sesungguhnya kami selalu teratur dalam barisan (dalam melaksanakan perintah Allah).
Tafsir
Pelajaran
Refleksi