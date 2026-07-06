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Terjemahan
37:162
ما انتم عليه بفاتنين ١٦٢
مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَـٰتِنِينَ ١٦٢
مَاۤ
اَنْتُمْ
عَلَیْهِ
بِفٰتِنِیْنَ
۟ۙ
tidak akan dapat menyesatkan (seseorang) terhadap Allah,
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
37:162
ما انتم عليه بفاتنين ١٦٢
مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَـٰتِنِينَ ١٦٢
مَاۤ
اَنْتُمْ
عَلَیْهِ
بِفٰتِنِیْنَ
۟ۙ
tidak akan dapat menyesatkan (seseorang) terhadap Allah,
Tafsir
Pelajaran
Refleksi