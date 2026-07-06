Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
37:162
ما انتم عليه بفاتنين ١٦٢
مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَـٰتِنِينَ ١٦٢

۟ۙ

tidak akan dapat menyesatkan (seseorang) terhadap Allah,
Tafsir
Pelajaran
Refleksi