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37:161
فانكم وما تعبدون ١٦١
فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١٦١
فَاِنَّكُمْ
وَمَا
تَعْبُدُوْنَ
۟ۙ
Maka sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah itu,
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
37:161
فانكم وما تعبدون ١٦١
فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١٦١
فَاِنَّكُمْ
وَمَا
تَعْبُدُوْنَ
۟ۙ
Maka sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah itu,
Tafsir
Pelajaran
Refleksi