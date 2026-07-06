Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
37:161
فانكم وما تعبدون ١٦١
فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١٦١

۟ۙ

Maka sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah itu,
Tafsir
Pelajaran
Refleksi