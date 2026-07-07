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51:34
مسومة عند ربك للمسرفين ٣٤
مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ٣٤
مُّسَوَّمَةً
عِنْدَ
رَبِّكَ
لِلْمُسْرِفِیْنَ
۟
yang ditandai dari Tuhanmu untuk (membinasakan) orang-orang yang melampaui batas."
1
Tafsir
Pelajaran
Refleksi
51:34
مسومة عند ربك للمسرفين ٣٤
مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ٣٤
مُّسَوَّمَةً
عِنْدَ
رَبِّكَ
لِلْمُسْرِفِیْنَ
۟
yang ditandai dari Tuhanmu untuk (membinasakan) orang-orang yang melampaui batas."
1
Tafsir
Pelajaran
Refleksi