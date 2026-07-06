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51:33
لنرسل عليهم حجارة من طين ٣٣
لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةًۭ مِّن طِينٍۢ ٣٣

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agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah (yang keras),
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