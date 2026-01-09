وكذب بالحسنى ٩
وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ٩
وَكَذَّبَ
بِالْحُسْنٰی
۟ۙ
3

আর সৎ বিষয়কে মিথ্যা জ্ঞান করে, [১]

[১] অথবা আখেরাতের বদলা এবং হিসাব-নিকাশকে অস্বীকার করে।