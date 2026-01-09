واما من بخل واستغنى ٨
وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ٨
وَاَمَّا
مَنْ
بَخِلَ
وَاسْتَغْنٰی
۟ۙ
﴿وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ﴾ بِحَقِّ اللَّه ﴿وَٱسۡتَغۡنَىٰ ٨﴾ عَنْ ثوابه