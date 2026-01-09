Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 92:1 hingga 92:4
والليل اذا يغشى ١ والنهار اذا تجلى ٢ وما خلق الذكر والانثى ٣ ان سعيكم لشتى ٤
وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ١ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ٢ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ ٣ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ٤
وَالَّیْلِ
اِذَا
یَغْشٰی
۟ۙ
وَالنَّهَارِ
اِذَا
تَجَلّٰی
۟ۙ
وَمَا
خَلَقَ
الذَّكَرَ
وَالْاُ
۟ۙ
اِنَّ
سَعْیَكُمْ
لَشَتّٰی
۟ؕ
3
أقسم الله سبحانه بالليل عندما يغطي بظلامه الأرض وما عليها، وبالنهار إذا انكشف عن ظلام الليل بضيائه، وبخلق الزوجين: الذكر والأنثى. إن عملكم لمختلف بين عامل للدنيا وعامل للآخرة.