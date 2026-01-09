والنهار اذا تجلى ٢
وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ٢
وَالنَّهَارِ
اِذَا
تَجَلّٰی
۟ۙ
3

"والنهار إذا تجلى"، بان وظهر من بين الظلمة.