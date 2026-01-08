فلا اقتحم العقبة ١١ وما ادراك ما العقبة ١٢ فك رقبة ١٣ او اطعام في يوم ذي مسغبة ١٤ يتيما ذا مقربة ١٥ او مسكينا ذا متربة ١٦ ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ١٧ اولايك اصحاب الميمنة ١٨ والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشامة ١٩ عليهم نار موصدة ٢٠
فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ١١ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ١٢ فَكُّ رَقَبَةٍ ١٣ أَوْ إِطْعَـٰمٌۭ فِى يَوْمٍۢ ذِى مَسْغَبَةٍۢ ١٤ يَتِيمًۭا ذَا مَقْرَبَةٍ ١٥ أَوْ مِسْكِينًۭا ذَا مَتْرَبَةٍۢ ١٦ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْمَرْحَمَةِ ١٧ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ١٨ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا هُمْ أَصْحَـٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ ١٩ عَلَيْهِمْ نَارٌۭ مُّؤْصَدَةٌۢ ٢٠
فَلَا
اقْتَحَمَ
الْعَقَبَةَ
۟ؗۖ
وَمَاۤ
اَدْرٰىكَ
مَا
الْعَقَبَةُ
۟ؕ
فَكُّ
رَقَبَةٍ
۟ۙ
اَوْ
اِطْعٰمٌ
فِیْ
یَوْمٍ
ذِیْ
مَسْغَبَةٍ
۟ۙ
یَّتِیْمًا
ذَا
مَقْرَبَةٍ
۟ۙ
اَوْ
مِسْكِیْنًا
ذَا
مَتْرَبَةٍ
۟ؕ
ثُمَّ
كَانَ
مِنَ
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
وَتَوَاصَوْا
بِالصَّبْرِ
وَتَوَاصَوْا
بِالْمَرْحَمَةِ
۟ؕ
اُولٰٓىِٕكَ
اَصْحٰبُ
الْمَیْمَنَةِ
۟ؕ
وَالَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
بِاٰیٰتِنَا
هُمْ
اَصْحٰبُ
الْمَشْـَٔمَةِ
۟ؕ
عَلَیْهِمْ
نَارٌ
مُّؤْصَدَةٌ
۟۠
Almighty God has made threefold arrangements for the guidance of man. On the one hand, the universe has been so constructed that it has become the practical manifestation of God’s will. On the other hand, the human psyche has been infused with an intuitive consciousness of good and bad. Thereafter, it was arranged that Truth and falsehood, justice and injustice be revealed clearly through the prophets in a language understandable to the people. Even after this, if people do not adopt the right path, they are undoubtedly transgressors.